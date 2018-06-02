Пентагон назвал число жертв среди мирного населения в ходе военных операций США

2 Июнь 03:53 2018-06-02T03:53:21+03:00

Пентагон доложил о потерях среди гражданских лиц во время операций ВС США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Речь идет о военных действиях американских сил в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене

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Во время операций вооруженных сил США в 2017 году погибли 499 мирных граждан и 196 пострадали. Об этом говорится в докладе Пентагона, представленного Конгрессу.

В документе сказано, что имеющаяся информация заслуживает доверия. Потери среди гражданских были в ходе военных операций против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене.

Также мирные люди гибли, когда американцы проводили атаки на радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и террористическую группировку «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в РФ) в Йемене, сообщает телеканал CNN.

«Несмотря на все усилия американских войск, жертвы среди гражданского населения являются трагическими, но порой неизбежными последствиями боевых действий», - говорится в докладе Пентагона.

Помимо подтвержденных потерь, Пентагон проверяет еще 450 сообщений о гибели мирных жителей. Таким образом, число жертв среди гражданских может возрасти.