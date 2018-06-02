2018-06-02T03:53:21+03:00
В мире

Пентагон назвал число жертв среди мирного населения в ходе военных операций США

Речь идет о военных действиях американских сил в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пентагон доложил о потерях среди гражданских лиц во время операций ВС СШАПентагон доложил о потерях среди гражданских лиц во время операций ВС СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во время операций вооруженных сил США в 2017 году погибли 499 мирных граждан и 196 пострадали. Об этом говорится в докладе Пентагона, представленного Конгрессу.

В документе сказано, что имеющаяся информация заслуживает доверия. Потери среди гражданских были в ходе военных операций против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене.

Также мирные люди гибли, когда американцы проводили атаки на радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и террористическую группировку «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в РФ) в Йемене, сообщает телеканал CNN.

«Несмотря на все усилия американских войск, жертвы среди гражданского населения являются трагическими, но порой неизбежными последствиями боевых действий», - говорится в докладе Пентагона.

Помимо подтвержденных потерь, Пентагон проверяет еще 450 сообщений о гибели мирных жителей. Таким образом, число жертв среди гражданских может возрасти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо