Стало известно у кого самый низкий заработок в России

2 Июнь 11:11 2018-06-02T11:11:19+03:00

Меньше всех получают работники по пошиву одежды и кожевенники

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Самая низкая заработная плата в России на настоящий момент у работников легкой промышленности, которые занимаются производством одежды. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Росстатом.

Так, согласно информации статистов, средняя зарплата сотрудников указанной отрасли в марте текущего года составила всего 18 679 рублей. Причем год назад она была немногим выше - в марте 2017-го на аналогичной позиции люди получали 19 490 рублей. Таким образом, в Росстате констатировали снижения получаемой работниками наличности на 4 процента.

Следом на производителями одежды идут кожевенники. На производстве кожи и изделий из кожи зарплата оказалась незначительно, но все же выше — 21 566 рублей. Замыкают тройку самых низкооплачиваемых профессий трудящиеся на мебельном производстве — 21 935 рублей, приводит данные Росстата RT.

К слову, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличился и составляет 11 163 рубля. Таким образом получается, что зарплата работника производства одежды превышает МРОТ всего лишь на 7,5 тысячи рублей.

Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов. Ими оказались добытчики сырой нефти и природного газа, производители табака, а также работники нефтяной и угольной отраслей.