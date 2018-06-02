2018-06-02T11:11:19+03:00
Экономика

Стало известно у кого самый низкий заработок в России

Меньше всех получают работники по пошиву одежды и кожевенники
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments225
Названы самые низкооплачиваемые профессии в РоссииНазваны самые низкооплачиваемые профессии в РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Самая низкая заработная плата в России на настоящий момент у работников легкой промышленности, которые занимаются производством одежды. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Росстатом.

Так, согласно информации статистов, средняя зарплата сотрудников указанной отрасли в марте текущего года составила всего 18 679 рублей. Причем год назад она была немногим выше - в марте 2017-го на аналогичной позиции люди получали 19 490 рублей. Таким образом, в Росстате констатировали снижения получаемой работниками наличности на 4 процента.

Следом на производителями одежды идут кожевенники. На производстве кожи и изделий из кожи зарплата оказалась незначительно, но все же выше — 21 566 рублей. Замыкают тройку самых низкооплачиваемых профессий трудящиеся на мебельном производстве — 21 935 рублей, приводит данные Росстата RT.

К слову, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда увеличился и составляет 11 163 рубля. Таким образом получается, что зарплата работника производства одежды превышает МРОТ всего лишь на 7,5 тысячи рублей.

Ранее Росстат назвал тройку самых высокооплачиваемых специалистов. Ими оказались добытчики сырой нефти и природного газа, производители табака, а также работники нефтяной и угольной отраслей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо