2018-06-05T15:10:23+03:00
Политика

Голикова: Миннауки может стать самым крупным министерством после Минобороны

По словам вице-премьера, наука в ведомстве «поставлена на первое место»
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССВице-премьер РФ Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что министерство высшего образования и науки может стать самым крупным министерством в правительстве России после Минобороны.

"Министерство науки и высшего образования, наверное, после Минобороны является самым крупным министерством. Сегодня по тому проекту положения и подведомственных учреждений, которое мы практически согласовали, в министерстве находится более тысячи учреждений различной организационно-правовой формы", - сказала Голикова на заседании президиума Российской академии наук.

Она отметила, что к министерству относятся как учреждения высшего образования и науки, так и перешедшие «по наследству из ФАНО». По словам вице-премьера России, наука в ведомстве «поставлена на первое место», передает ТАСС.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил разделить Минобрнауки на два ведомства: министерство просвещения и министерство высшего образования и науки.

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