Экс-премьер Испании заявил, что собирается покинуть пост лидера Народной партии
Во вторник, 5 июня, экс-премьер Испании Мариано Рахой заявил, что собирается покинуть пост председателя Народной партии (НП).
"Это лучше для НП, Испании и для меня", - сказал Рахой, отметив, что "настал момент поставить финальную точку этому этапу".
Бывший глава правительства является председателем партии с 2004 года. Он предложил созвать внеочередной съезд НП для выборов нового лидера.
"Мы утратили правительство и переходим в оппозицию. Важное в демократии состоит не в том, чтобы получить власть, а уметь использовать ее во благо страны и наших подданных", - подчеркнул политик.
Рахой отметил, что вотум недоверия кабинету министров НП был вынесен не испанцами. "Тот, кто никогда не побеждал на выборах, сейчас является председателем правительства", - сказал экс-премьер, передает ТАСС.
Напомним, 1 июня Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии правительству Мариано Рахоя. Авторы инициативы - Испанская социалистическая рабочая партия.