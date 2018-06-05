Экс-премьер Испании заявил, что собирается покинуть пост лидера Народной партии

СЕГОДНЯ 16:08 2018-06-05T16:08:14+03:00

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Во вторник, 5 июня, экс-премьер Испании Мариано Рахой заявил, что собирается покинуть пост председателя Народной партии (НП).

"Это лучше для НП, Испании и для меня", - сказал Рахой, отметив, что "настал момент поставить финальную точку этому этапу".

Бывший глава правительства является председателем партии с 2004 года. Он предложил созвать внеочередной съезд НП для выборов нового лидера.

"Мы утратили правительство и переходим в оппозицию. Важное в демократии состоит не в том, чтобы получить власть, а уметь использовать ее во благо страны и наших подданных", - подчеркнул политик.

Рахой отметил, что вотум недоверия кабинету министров НП был вынесен не испанцами. "Тот, кто никогда не побеждал на выборах, сейчас является председателем правительства", - сказал экс-премьер, передает ТАСС.

Напомним, 1 июня Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии правительству Мариано Рахоя. Авторы инициативы - Испанская социалистическая рабочая партия.