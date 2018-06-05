2018-06-05T17:48:55+03:00
В мире

Экс-премьер Киргизии арестован в рамках дела о коррупции

Суд изменил меру пресечения в отношении Сапара Исакова после его очередного допроса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший премьер Киргизии Сапар Исаков. Фото: Екатерина Штукина пресс-служба правительства РФ ТАССБывший премьер Киргизии Сапар Исаков. Фото: Екатерина Штукина пресс-служба правительства РФ ТАСС
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Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков был арестован в рамках уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек. Такое решение во вторник, 5 июня, принял Первомайский районный суд столицы.

Изначально Исаков находился под подпиской о невыезде, однако Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии запросил изменение меры пресечения на заключение под стражу. Необходимость в этом возникла по результатам очередного допроса экс-премьера, передает "Интерфакс".

Напомним, что данное дело о коррупции было возбуждено после январской аварии на бишкекской ТЭЦ. Тогда в результате поломки насоса, который был установлен в середине прошлого столетия, значительная часть жилых домов и учреждений города на протяжении нескольких дней оставалась без горячей воды и теплоснабжения, передает сайт kp.ru.

Ущерб от преступных действий чиновников оценивается в 386 млн долларов. На данный момент в рамках расследования задержаны уже несколько руководителей энергетических компаний Киргизии.

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