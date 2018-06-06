В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией

6 Июнь 16:29 2018-06-06T16:29:14+03:00

В Бельгии неизвестный забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией Фото: REUTERS

По данным СМИ, речь может идти о попытке квартирной кражи

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В среду, 6 июня, в бельгийском городке Пти-Ангьен, расположенном в 27 км от Брюсселя, правоохранительные органы проводят крупную операцию.

Как сообщила радиостанция RTL, вооруженный неизвестный мужчина забаррикадировался в одном из домов, а также вступил в перестрелку с сотрудниками полиции.

Отмечается, что о произошедшем стало известно со слов очевидцев. Стражи порядка пока не сообщают подробности инцидента. По некоторым данным, речь может идти о попытке квартирной кражи.

"Операция продолжается. Мы не можем предоставить подробности", - передает радиостанция заявление представителя полиции. Правоохранители оцепили дом, в котором находится злоумышленник.

Как сообщал сайт kp.ru, 29 мая в центре бельгийского города Льеж произошла стрельба. В результате перестрелки были убиты две женщины-полицейские и один прохожий. Нападавший также захватил в заложники женщину и проник в здание колледжа, расположенного неподалеку.