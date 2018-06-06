В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
В среду, 6 июня, произошел пожар на крыше пятизвездочной гостиницы Mandarin Oriental, находящейся в престижном районе британской столицы Найтсбридж. Об этом сообщила пожарная служба Лондона.
Звонок с сообщением о случившемся поступил в 15.55 по местному времени (17.55 мск), через несколько минут после этого пожарные из всех соседних районов начали прибывать на место инцидента.
"На данный момент уже 20 пожарных расчетов и порядка 120 пожарных занимаются тушением пожара на крыше отеля ", — говорится в сообщении службы в Twitter.
Причина пожара пока не определена. Сообщения о пострадавших в настоящее время не поступала.
По информации предприятия "Транспорт для Лондона", участок дороги A4 заблокирован в обе стороны. Рядом с гостиницей Mandarin Oriental находится знаменитый универмаг Harrods.
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