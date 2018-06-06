Совбез ООН принял заявление по Украине

6 Июнь 20:48 2018-06-06T20:48:37+03:00

Члены Совета призвали «к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжелых вооружений» на востоке Украины

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В среду, 6 июня, Совет Безопасности ООН принял заявление, осуждающее нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

«Совет Безопасности осуждает продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, особенно использование запрещённых Минскими соглашениями тяжёлых вооружений, применение которых приводит к трагической гибели людей, в том числе гражданских лиц», — сообщается на сайте Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что члены Совета призвали «к выполнению обязательств по разведению сил и к немедленному выводу тяжёлых вооружений». Это должно быть сделано в соответствии с принятыми ранее минскими договоренностями.

Текст заявления зачитал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в качестве председателя Совета Безопасности ООН.

Ранее Небензя заявил, что российская сторона рассчитывает на принятие Совбезом ООН заявления по Украине.