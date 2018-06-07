2018-06-07T07:57:41+03:00
В мире

Взрывы в Багдаде: погибли 18 человек, пострадали более 90

Взорвались ящики с боеприпасами, которые хранили в городской мечети [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители Багдада утром собрались на месте взрываЖители Багдада утром собрались на месте взрываФото: REUTERS
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В результате взрывов, грохотавших на востоке Багдада в ночь на четверг, 7 июня, погибли не менее 18 человек, еще 93 пострадали, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей полиции иракской столицы.

Изначально сообщалось, что в шиитском районе Мадинат ас-Садр сдетонировал тайник со взрывчаткой, озвучивалась и версия теракта: якобы взлетел на воздух заминированный автомобиль. Однако ближе к утру стало понятно, что именно произошло.

Разрушены и сама мечеть, и жилые дома вокруг нее Фото: REUTERS

Разрушены и сама мечеть, и жилые дома вокруг нееФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Взорвались ящики с боеприпасами, которые хранились в помещениях местной мечети. Их решили перевезти, и грузили в припаркованную тут же машину. В итоге разрушены примерно с десяток жилых домов, повреждено здание расположенной неподалеку школы. А на месте, где стоял грузовик – огромная воронка.

На месте взрыва образовалась огромная воронка Фото: REUTERS

На месте взрыва образовалась огромная воронкаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Иракские службы безопасности начали расследование произошедшего. На месте взрыва работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Под обломками могут оставаться люди, их поиски в руинах продолжаются.

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