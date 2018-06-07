У россиян скоро появится еще один выходной день

СЕГОДНЯ 10:37 2018-06-07T10:37:04+03:00

В Совфеде предложили раз в три года давать гражданам страны законный отгул для прохождения диспансеризации

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Российские граждане очень скоро смогут занести себе в календарь еще один законный выходной день. Правда, рвануть куда-нибудь на природу или просто отдохнуть дома будет вряд ли возможно. Выходной россиянам будет дан на прохождение диспансеризации. С такой инициативой накануне выступили в Совете Федерации РФ.

Со слов одного из авторов законопроекта, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, свободный день будет даваться один раз в три года.

"Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года отгул с сохранением заработной платы. "Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу – не хочу", "пойду – не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям", – цитирует Рязанского "Российская газета".

По словам сенатора, решение данного вопроса назрело давно. Не секрет, что работники вынуждены брать отгул за свой счет и терять в заработке. Это связанно с тем, что работодатели часто не дают отдельного выходного для похода к врачам.

Законопроект, предлагающий давать выходной ради диспансеризации раз в три года, готовится в Госдуме к первому чтению. Его рассмотрение назначено на 14 июня.

Напомним, что бесплатно пройти комплексный осмотр врачей могут работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет. Диспансеризация проводится один раз в три года.