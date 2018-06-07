2018-06-07T10:37:04+03:00
Общество

У россиян скоро появится еще один выходной день

В Совфеде предложили раз в три года давать гражданам страны законный отгул для прохождения диспансеризации
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments19
Россияне получат выходной для прохождения диспансеризацииРоссияне получат выходной для прохождения диспансеризацииФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Российские граждане очень скоро смогут занести себе в календарь еще один законный выходной день. Правда, рвануть куда-нибудь на природу или просто отдохнуть дома будет вряд ли возможно. Выходной россиянам будет дан на прохождение диспансеризации. С такой инициативой накануне выступили в Совете Федерации РФ.

Со слов одного из авторов законопроекта, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, свободный день будет даваться один раз в три года.

"Мы предлагаем предоставлять каждому работнику раз в три года отгул с сохранением заработной платы. "Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: "хочу – не хочу", "пойду – не пойду". Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания, которые если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям", – цитирует Рязанского "Российская газета".

По словам сенатора, решение данного вопроса назрело давно. Не секрет, что работники вынуждены брать отгул за свой счет и терять в заработке. Это связанно с тем, что работодатели часто не дают отдельного выходного для похода к врачам.

Законопроект, предлагающий давать выходной ради диспансеризации раз в три года, готовится в Госдуме к первому чтению. Его рассмотрение назначено на 14 июня.

Напомним, что бесплатно пройти комплексный осмотр врачей могут работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет. Диспансеризация проводится один раз в три года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Важная и благородная миссия»: Путин заявил, что вывод наших военных из Сирии пока не планируется
Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
Путин: мы должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства
Макрон выдвинул Трампу требования для подписания декларации G7‍
Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку
Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может
Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями
Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
Путин о реновации в Москве: вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты
Руководство "Евровидения" отказывается проводить песенный конкурс в Иерусалиме
Путин: Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%
Глава МИД Армении ждет новых встреч с Россией на высшем уровне
Путин о проблеме обманутых дольщиков: Нужно отказаться от использования средств граждан в строительстве
Путин: разработки российских ученых нуждаются в поддержке - это безусловно
Роскомнадзор готов ответить Британии на ограничение деятельности RT
Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров
Путин признался, что часто смеется над собой
«Проблема острая»: Путин прокомментировал закрытие больниц в регионах
Несколько высокопоставленных белорусских чиновников задержаны за взятки
Путин: мы ставим перед собой задачу выйти на показатель продолжительности жизни 80+
Центробанк увеличит страховые выплаты по банковским вкладам
«Пусть работает»: Путин прокомментировал слухи и разговоры о Мутко
Путин: у нас большие планы по освоению космического пространства
Правительство: авиасообщение с Дальневосточным регионом не будет облагаться НДС
Путин пообещал не блокировать Instagram и YouTube в России