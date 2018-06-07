2018-06-07T10:30:32+03:00
Общество

«Пусть живет в согласии с адским паноптикумом»: Ефремова предлагают отдать Украине вместо Крымского моста

Актер ранее предложил помириться с Украиной, отдав ей Крымский мост и поставляя газ бесплатно 10-15 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Крымский мостКрымский мостФото: REUTERS
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Член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян предложил Украине забрать себе актера Михаила Ефремова, выступившего с инициативой Киеву Крымский мост.

«Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации? Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова», — сказал Манукян.

По его словами, актеру с такими высказываниями будет лучше с украинским гражданством.

«Раз уж он так ратует за интересы Украины, наверное, ему лучше получить украинское гражданство и жить там в мире и согласии с этим адским украинским политическим паноптикумом», – добавил член экспертного совета.

Он напомнил, что крымчане сделали свой выбор на референдум 2014 года, а на президентских выборах в 2018 году подтвердили приверженность.

«Крым есть и будет российским, как и его дороги и мосты, а также все то, что Россия в ближайшие годы там построит», – отметил эксперт, передает портал «Дни.ру».

В интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост и 10–15 лет бесплатно поставлять газ, чтобы наладить отношения.

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