2018-06-07T11:45:47+03:00
Наука

Магнитная буря накроет Землю в конце июня

28 числа могут произойти сбои в энергетических системах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Землю обрушится магнитная буряНа Землю обрушится магнитная буряФото: REUTERS
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В конце июня Землю накроет очередная магнитная буря. 28 числа на планету обрушится магнитное воздействие первого уровня G1. Однако пугаться не стоит, поскольку это самая слабая буря по пятибалльной шкале. Такое предсказание сделали эксперты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Как отмечают астрономы, возмущения в магнитосфере можно будет зафиксировать и накануне, а также на день позже — 27 и 29 июня.

Сообщается, что в день магнитной бури могут произойти сбои в энергетических системах. Кроме того явление может повлиять на системы управления космическими аппаратами, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, что ранее бури были зафиксирован учеными 2 июня, а также 6 и 7 мая. Самое крупное подобное явление с начала года произошло 20 апреля. В тот день пиковая фаза магнитной активности продлилась около двух с половиной часов, передает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

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