2018-06-07T11:59:51+03:00
Общество

На Кипре задержали бывшую служащую Россотрудничества по запросу России

В организации Марина Солинова занималась взаимодействием чиновников и предпринимателей, которым распределялись госзаказы
Екатерина БОЛГОВА
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На Кипре задержали экс-сотрудницу РоссотрудничестваНа Кипре задержали экс-сотрудницу РоссотрудничестваФото: "КП" Архив
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На Кипре задержали гражданку России, бывшую сотрудницу Россотрудничества Марину Солинову по запросу российской стороны в Интерпол. В организации женщина занималась взаимодействием чиновников и предпринимателей, которым распределялись госзаказы. В России ее обвиняют в мошенничестве на три миллиона рублей.

Как передает ТАСС, окружной суд Никосии рассмотрит вопрос об экстрадиции Солиновой 19 июня.

По информации следствия, Солина, работая в Россотрудничества, договорилась с другим лицом, чтобы похитить денежные средства. Отмечается, что эти деньги предназначались для организации международных выставок и презентационных мероприятий.

«В качестве официального лица Россотрудничества Солинова с соучастниками организовала победу подконтрольной компании на аукционе, чтобы получить грант. После аукциона был подписан государственный контракт на услуги по завышенной цене», — сообщил источник в следствии.

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