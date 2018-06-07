Несколько высокопоставленных белорусских чиновников задержаны за взятки

СЕГОДНЯ 14:11 2018-06-07T14:11:39+03:00

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В Белоруссии задержаны несколько высокопоставленных чиновников, которые подозреваются во взяточничестве в особо крупном размере. Такое заявление сделал председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерий Вакульчик.

"Хочу обратить внимание: речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле", — подчеркнул он, выступая в парламенте.

По словам Вакульчика, речь идет о взятках на "десятки тысяч долларов". Самая крупная из них составила 140 тысяч долларов, однако ожидается, что по ходу следствия сумма будет расти.

Более подробная информация по данному коррупционному делу будет опубликована в течение десяти дней, передает Tut.by.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце мая в Белоруссии был арестован также помощник президента республики Александра Лукашенко - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Его задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов. При этом оперативно-розыскные мероприятия начались еще год назад по инициативе самого глава государства.