В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
На Украине депутаты Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны страны Александру Турчинову и потребовали от него, как можно скорее предпринять все необходимые меры в связи с потерей контроля в Одессе и области.
Об этом в четверг, 7 июня, на своей странице в Facebook сообщил член фракции Блок Петра Порошенко Игорь Луценко.
Парламентарий посетовал на то, что в Одессе местные власти во главе с мэром Георгием Труханом устроили "настоящий террор против антироссийских активистов». И он уже приобретает "невиданные масштабы".
«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», - написал Луценко.
Парламентарий подчеркнул ,что, в частности, городские власти поддерживают различные пророссийские акции и помогают финансово местным антиукраинским организациям, что несет угрозу национальным интересам Украины.
Кроме того, Луценко потребовал от Турчинова в кратчайшие сроки провести заседание СНБО по ситуации в Одессе.
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