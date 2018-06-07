2018-06-07T17:21:32+03:00
Политика

В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой

По мнению депутата Луценко, пророссийские настроения в третьем по величине городе Украины приобрели "невиданные масштабы"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Зал заседаний Верховной рады УкраиныЗал заседаний Верховной рады УкраиныФото: REUTERS
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На Украине депутаты Верховной рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны страны Александру Турчинову и потребовали от него, как можно скорее предпринять все необходимые меры в связи с потерей контроля в Одессе и области.

Об этом в четверг, 7 июня, на своей странице в Facebook сообщил член фракции Блок Петра Порошенко Игорь Луценко.

Парламентарий посетовал на то, что в Одессе местные власти во главе с мэром Георгием Труханом устроили "настоящий террор против антироссийских активистов». И он уже приобретает "невиданные масштабы".

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», - написал Луценко.

Парламентарий подчеркнул ,что, в частности, городские власти поддерживают различные пророссийские акции и помогают финансово местным антиукраинским организациям, что несет угрозу национальным интересам Украины.

Кроме того, Луценко потребовал от Турчинова в кратчайшие сроки провести заседание СНБО по ситуации в Одессе.

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