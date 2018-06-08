В Тюменской области открылся аквапарк «ЛетоЛето»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-06-08T08:00:36+03:00

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В Тюмени прошло торжественное открытие первой очереди аквапарка «ЛетоЛето». Комплекс оснащен волновым бассейном, горками протяженностью 1,5 тыс. м. и детской зоной. На открытии временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор поблагодарил строителей и инвесторов за подарок городу и подчеркнул, что проект осуществился благодаря созданному в регионе благоприятному инвестиционному климату.

- Правительство Тюменской области создает комфортные условия для инвесторов во всех сферах нашей экономики. Создание аквапарка – еще одно подтверждение правильности такой стратегии, - считает и. о. главы региона.

Возводить аквапарк начали в 2015 году. Перед строительством на берегу Туры соорудили дамбу протяженностью 1,2 км. для защиты от паводков. Объем инвестиций, вложенных в строительство первой очереди аквапарка, превысил 3,5 млрд. руб. Во вторую очередь будет инвестирован еще 1 млрд. руб. Для тюменцев в аквапарке создано 400 рабочих мест.