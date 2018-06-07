Здание СК РФ в Москве проверяют на наличие взрывных устройств
Здание Следственного комитета России в Москве было эвакуировано из-за поступившего в экстренные службы сообщения об угрозе взрыва. В настоящий момент специалисты исследуют освобожденные помещения на наличие подозрительных предметов. Такое заявление сделал источник в экстренных службах столицы.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: Технический переулок, дом 2. На место для проверки выехали кинологи", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает ТАСС, по данному адресу находится здание Следственного комитета РФ.
Напомним, что волна анонимных звонков о "минировании" образовательных учреждений, торговых центров и административных зданий обрушилась на нашу страну в начале сентября прошлого года. На данный момент "телефонные террористы" продолжают беспокоить экстренные службы ложными сообщениями о бомбах.
Так, например, ранее сайт kp.ru писал о том, что 19 апреля было эвакуировано здание министерства иностранных дел России, расположенное в центре Москвы.