Здание СК РФ в Москве проверяют на наличие взрывных устройств

7 Июнь 20:54 2018-06-07T20:54:39+03:00

Здание СК РФ в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва‍ Фото: "КП" Архив

В экстренные службы столицы поступило сообщение о заложенной в помещении бомбе

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Здание Следственного комитета России в Москве было эвакуировано из-за поступившего в экстренные службы сообщения об угрозе взрыва. В настоящий момент специалисты исследуют освобожденные помещения на наличие подозрительных предметов. Такое заявление сделал источник в экстренных службах столицы.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: Технический переулок, дом 2. На место для проверки выехали кинологи", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, по данному адресу находится здание Следственного комитета РФ.

Напомним, что волна анонимных звонков о "минировании" образовательных учреждений, торговых центров и административных зданий обрушилась на нашу страну в начале сентября прошлого года. На данный момент "телефонные террористы" продолжают беспокоить экстренные службы ложными сообщениями о бомбах.

Так, например, ранее сайт kp.ru писал о том, что 19 апреля было эвакуировано здание министерства иностранных дел России, расположенное в центре Москвы.