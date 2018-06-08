2018-06-08T08:57:50+03:00
В мире

В Квебеке прошло шествие антиглобалистов в преддверии саммита G7

Саммит «Большой семерки» состоится в Канаде 8-9 июня
Екатерина БОЛГОВА
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В канадском Квебеке прошел марш антиглобалистовВ канадском Квебеке прошел марш антиглобалистовФото: REUTERS
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В канадском городе Квебек прошло шествие антиглобалистов в преддверии саммита «Большой семерки». Лидеры стран G7 соберутся в Канаде 8-9 июня.

По информации СМИ, марш по большей части мирный, но некоторые демонстранты подожгли флаги. Всего в мероприятии принимают участие около 300-400 человек. За порядком в Квебеке следят сотрудники полиции, но участников шествия правоохранители на разгоняют.

Митингующие выступают против политики лидеров стран «Большой семерки», однако сами они вряд ли увидели этот протест, так как многие еще не прибыли в Канаду. А те, кто уже прибыл, поселились в 140 километрах от Квебека. Саммит состоится в пригороде Квебека - курортном городке Ла Мальбе, передает ТАСС.

Канада стала председателем в G7, куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, 1 января текущего года.

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