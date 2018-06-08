В России количество страдающих алкоголизмом снизилось в два раза

СЕГОДНЯ 10:49 2018-06-08T10:49:17+03:00

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В России число пациентов с алкоголизмом значительно снизилось. За последнее десятилетие, с 2005 по 2017 года, количество страдающих данным недугом уменьшилось на 55%. Согласно данным российского Минздрава, к концу минувшего года этот показатель составил 42 случая на 100 тысяч человек.

Помимо этого в России снизилось количество заболеваемости алкогольными психозами — за последние 12 лет количество таких впервые поставленных диагнозов уменьшилось на 74% и составило 13,3 на 100 тысяч человек.

Объясняя суть положительной динамики, в Министерстве здравоохранения России отметили, что ведомством принимаются активные меры по борьбе с алкогольными психозами. Так, Минздрав участвовал в государственном регулировании производства и оборота алкоголя.

Кроме того, существенную лепту вложили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в торговых автоматах, а также ограничение объема тары со спиртовыми настойками, сообщает газета «Известия».