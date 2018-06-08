2018-06-08T11:17:03+03:00
Политика

На Украине сообщили о «перехвате» грузовым самолетом корабля ВМФ России

По данным СМИ, самолет Ан-26 ВМС Украины «перехватил" в Черном море малый ракетный корабль российского ВМФ
Екатерина БОЛГОВА
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На Украине заявили о "перехвате" грузовым самолетом корабля ВМФ РоссииНа Украине заявили о "перехвате" грузовым самолетом корабля ВМФ РоссииФото: Вадим САВИЦКИЙ
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Украинский самолет Ан-26 "перехватил"малый ракетный корабль российского ВМФ в Черном море. Об этом сообщило одесское издание "Думская" со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел 2 июня. Российский корабль был замечен у острова Змеиный, входящего в состав Одесской области. На перехват отправился транспортный самолет Ан-26. По данным СМИ, после обнаружения корабль ушел в открытое море.

Российская сторона эти сведения не комментировала.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие госкомпании "Черноморнефтегаз", которая снабжает газом жителей полуострова. До воссоединения Крыма с РФ предприятие принадлежало "Нафтогазу". В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на территории Крыма.

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