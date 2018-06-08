Регионам передадут 450 га земель для решения проблемы дольщиков

СЕГОДНЯ 12:29 2018-06-08T12:29:21+03:00

В настоящее время в России насчитывается около 150 тысяч россиян, которых застройщики обманули при строительстве жилья

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В российском правительстве разработали ряд мер, которые смогут стать существенным подспорьем при решении проблемы обманутых дольщиков жилья, о которой в последнее время много дискутируется. В частности, планируется передать регионам 450 га в качестве компенсации проблем с недостроенным жильем.

Вторым же вариантом может быть продажа земли и направление вырученных денег на помощь дольщикам. Либо они могут пойти на финансирование достройки жилья и необходимой инфраструктуры.

Как уточнили в госкомпании «Дом.РФ», земли будут переданы на основании ходатайств о заинтересованности в той или иной территории. Представления будут готовить сами субьекты. Итоговое же решение будет за специально созданной правительственной комиссией, сообщает газета «Известия».

По примерным оценкам Минстроя, к настоящему моменту в России около двух тысяч долгостроев. ВА в обманутых дольщиках числятся около 150 тысяч российских граждан. На начало 2018 года в стране было 842 проблемных объекта, сдачи которых ждут 80,3 тысяч дольщиков.