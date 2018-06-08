СЕГОДНЯ 15:06 2018-06-08T15:06:23+03:00

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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост, который он занимал с 2001 года. По его словам, он переходит на должность научного руководителя организации.

"Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную - научный руководитель Гидрометцентра России", - сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра, которому 13 июня исполняется 70 лет, напомнил, что по закону предельный возраст директора НИИ может составлять 65 лет, а в особых случаях может достигать 70 лет, но не больше.

"Я думаю, что это правильно и справедливо", - отметил он.

По словам Вильфанда, новым директором организации назначен Дмитрий Киктев, который ранее был заместителем директора по науке.

"Замечательный специалист, у него два образования: еще в советские времена он окончил ЛГМИ (Ленинградский гидрометеорологический институт), затем, уже обучаясь в аспирантуре Гидрометцентра, он окончил мехмат МГУ, очень силен в информационном обеспечении", - добавил Вильфанд, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Роман Менделевич Вильфанд родился 13 июня 1948 года в Киеве, в 1971 году окончил Московский государственный университет, остался в аспирантуре. Работал в Институте водных проблем, а с 1973 года перешел в Гидрометцентр СССР. В 1999-2001 годах занимал пост заместителя директора Гидрометцентра России, а последующие 17 лет - директора учреждения.