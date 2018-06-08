Порошенко раскрыл главную угрозу для Украины

СЕГОДНЯ 18:01 2018-06-08T18:01:27+03:00

Президент Украины Петр Порошенко увидел в коррупции главную проблему для своей страны Фото: REUTERS

По мнению украинского лидера, на пути экономического прогресса его страны мертвым грузом стоит коррупция

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По мнению президента Украины, Пётра Порошенко, из всех негативных факторов, мешающих его государству двигаться в светлое европейское будущее, является чудовищная коррупция. Которая, с его слов, буквально разъедает страну. И тормозит ее прогрессивное движение вперед.

Об этом украинский лидер заявил на своей странице в Twitter. Причем, не преминув при этом напомнить гражданам страны о своих заслугах в борьбе с коррупцией.

«Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций», — написал Порошенко.

Глава государстват также добавил, что другого пути, как бороться с этим недугом, у страны нет. И этого «требует украинское общество».

В начале мая президент Украины Петр Порошенко, в интервью западным журналистам, выразил уверенность, что антикоррупционный суд появится в стране уже в мае 2018 года. Дав понять, что Киев спешит создать в стране такую структуру ради очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, создание антикоррупционного суда является одним из основных условий мирового финансового института для перечисления Незалежной материальной помощи.