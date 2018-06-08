Трамп заявил о намерении посмертно помиловать Мохаммеда Али

СЕГОДНЯ 19:16 2018-06-08T19:16:48+03:00

Легендарный боксер был осужден за уклонение от военной службы в 1967 году

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В пятницу, 8 июня, президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами перед вылетом на саммит «Большой семерки» (G7), который в этом году пройдет в Канаде, заявил о намерении посмертно помиловать американского боксера Мохаммеда Али.

Дело в том, что в 1967 году спортсмен был приговорен к пяти годам лишения свободы за уклонение от военной службы во Вьетнаме. Также его лишили всех боксерских титулов. Между тем Али подал апелляцию и вышел из тюрьмы.

«Я думаю о Мохаммеде Али. Он тогда не очень популярен был, но о нем помнят сейчас. Я думаю об этом очень серьезно», - приводит слова главы Соединенных Штатов телеканал NBC. При этом Трамп добавил, что у него есть список из примерно трех тысяч человек - кандидатов на амнистию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, легендарный боксер скончался в июне 2016 года на 75-м году жизни.