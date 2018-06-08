Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет

СЕГОДНЯ 20:52 2018-06-08T20:53:23+03:00

По мнению Максима Топилина, в будущем 80 лет не будут считаться пределом человеческой жизни

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая в пятницу, 8 июня, на торжественном вечере в Кремлевском дворце, посвященном Дню социального работника, высказал предположение, что человек вскоре сможет жить до 150-200 лет.

По его мнению, в будущем 80 лет не будут считаться пределом человеческой жизни, так как появятся технологии, позволяющие раскрыть скрытые ресурсы нашего организма. Причем, как считает руководитель ведомства, уже нынешнее поколение людей может застать существенное увеличение продолжительности жизни.

«Действительно, может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем», - цитирует главу Минтруда РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала способ продлить период детства до 30 лет.