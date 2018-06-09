Китайские хакеры взломали сеть разработчика оружия для подлодок США

СЕГОДНЯ 05:50 2018-06-09T05:50:05+03:00

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Компьютерная сеть компании, работающей на Военно-морские силы США, была взломана китайскими хакерами. При этом были украдены секретные данные, касающиеся нового вооружения для подводных лодок. Об этом соощили источники в американской администрации.

Как пишет газета Washington Post, кибервзломщики действовали по заказу правительства Китая. Проникновение в систему компании-подрядчика было зафиксировано в январе и феврале 2018 года. Название компании не уточняется, но известно, что она работала на Центр ВМС по подводным боевым действиям в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).

Хакеры скачали 614 гигабайт файлов, связанных с разработкой о проекта «Морской дракон», а также ультразвуковых противокорабельных ракет для американских субмарин, которые планируют использовать после 2020 года. Газета отметила, что они хранились у подрядчика на незащищенном сервере. В настоящее время по этому факту проводится расследование.