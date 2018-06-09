Первая встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-09T16:10:59+03:00

По данным японских СМИ, такая возможность представится политикам во время посещения Восточного экономического форума во Владивостоке

Изменить размер текста: A A

Лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Японии Синдзо Абэ могут провести свою первую встречу на полях Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре этого года.

Известно, что оба политика уже получили приглашения на данное мероприятия, но пока не подтвердили свое участие. Однако вероятность того, что их встреча состоится именно в России, довольно высока, передает японское агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Уже в ближайшее время начнутся неформальные переговоры Токио и Пхеньяна по налаживанию двусторонних отношений. Так, вопрос организации встречи Ким Чен Ына и Абэ может быть затронут на международной конференции "Улан-Баторский диалог", которая состоится 14-15 июня. Также контакты между КНДР и Японии будут установлены в ходе предстоящего северокорейско-американского саммита.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что данное мероприятия организовывалось в Сингапуре с целью проведения встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Историческое событие запланировано на 12 июня 2018 года.