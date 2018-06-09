В Госдуме ответили на слова Порошенко о флаге Украины над Севастополем

СЕГОДНЯ 18:44 2018-06-09T18:44:18+03:00

Прежде всего, депутаты отметили историческую неточность, допущенную президентом в ходе поздравления города с днем основания

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Город-герой Севастополь был и останется русским по духу и по факту. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Высказывание стало ответом на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что в скором времени над Севастополем будет вновь развиваться флаг его страны.

По мнению депутата, подобные заявления делаются с целью как-то повлиять на "катастрофически" низкий рейтинг политика среди граждан незалежной.

"Это ему не поможет. Скоро доверие к Петру Алексеевичу будет на уровне статистической погрешности. Мы считаем украинский народ братским, а изменения в отношениях между Россией и Украиной наступят после полной перезагрузки власти в Украине, - цитирует КП-Крым Белика.

Депутат от Севастополя также исправил историческую неточность, допущенную главой государства. Так, в субботу, 9 июня, Порошенко поздравил город с днем основания, однако на самом деле он был учрежден указом Екатерины II 14 июня. Именно тогда Григорию Потемкину было поручено возвести на берегах Ахтиарской бухты Севастополь.