Трамп ответил на вопрос про Крым

СЕГОДНЯ 19:20 2018-06-09T19:20:25+03:00

Журналисты поинтересовались у президента США, может ли полуостров быть признан российским на данном этапе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его предшественник, бывший американский лидер Барак Обама допустил воссоединение Крыма с Россией, поэтому отвечать на вопросы касательно статуса полуострова должен, прежде всего, он. Такую позицию глава государства озвучил по итогам саммита G7, который состоялся в Канаде.

"Вам нужно спросить об этом президента Обаму, потому что он позволил Крыму отсоединиться, это было во время его администрации", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, может ли полуостров быть признан частью России на данном этапе.

Американский лидер подчеркнул, что с момента проведения крымского референдума прошло уже много времени, но если бы он тогда руководил Соединенными Штатами, то имел бы "совершенно другую позицию" по данному вопросу, нежели Обама.

У меня, возможно, была бы совершенно другая позиция [по этому вопросу]", - добавил глава государства, не пояснив, что он имеет в виду. При этом Трамп подчеркнул, что, несмотря на все им сказанное, с момента описываемых событий уже "прошло много времени", передает FoxNews.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что республиканец уже обвинял своего предшественника в случившемся с Крымом. Еще в феврале 2017 года Трамп предположил, что Обама был "слишком мягок" по отношению к России.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав нашей страны весной 2014 года по итогам референдума.