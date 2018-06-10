2018-06-10T07:49:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Роналду приветствовали в России и угостили караваем

Национальная сборная Португалии по футболу прибыла на подмосковную базу Кратово в преддверии ЧМ-2018
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Криштиану Роналду прибыл в Россию в составе сборной ПортугалииКриштиану Роналду прибыл в Россию в составе сборной ПортугалииФото: REUTERS
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Нападающий и лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отведал каравай под песню "Подмосковные вечера". Так, спортсменов приветствовали по прибытию на базу в Кратово Московской области, где они будут базироваться во время проведения Чемпионата мира.

Традиционный круглый хлеб с солью был преподнесен футболистам вскоре после проведения церемонии фотографирования. К спортсменам подошла девушка в исконно русском наряде и предложила лидеру команды откусить от каравая, передает РИА Новости.

Напомним, что сборная Португалия сыграет в группе В. Ее соперниками будут команды Испании (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье утром сборная Марокко уже прибыла в Россию. Спортсмены остановились в воронежском отеле "Мариотт", расположенном в центре города.

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