Сборная Аргентины по футболу прибыла в Россию во главе с Месси

СЕГОДНЯ 12:50 2018-06-10T12:51:46+03:00

Самолет со спортсменами и сотрудниками тренерского штаба приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский Фото: REUTERS

Самолет с делегацией приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский в субботу, 9 июня

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В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в Россию прибыла сборная Аргентины во главе с легендарным бомбардиром Леонелем Месси. Самолет со спортсменами и сотрудниками тренерского штаба приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский в субботу, 9 июня.

На протяжении всего турнира аргентинцы будут жить на базе в Бронницах и тренироваться там же - на стадионе местной детской юношеско-спортивной школы. Свою первую открытую тренировку футболисты намерены провести уже в понедельник, 11 июня, передает ТАСС.

Напомним, что национальная команда Аргентины является одной из самых титулованных в мире, однако в этом году ей едва удалось попасть на Чемпионат.

Сборная Аргентины по футболу прибыла в Россию во главе с МессиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, недавно, когда редакция "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде решила первой узнать исход главного спортивного события с помощью предсказания итогов, удача оказалась на стороне именно этой сборной.

Из 32 баночек с вкусностями тапир Клеопатра выбрала ту, на которой был приклеен флаг Аргентины. Россия же, согласно гаданию, окажется в середине таблицы.