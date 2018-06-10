2018-06-10T16:03:49+03:00
Политика

Асад возложил ответственность за продолжение войны в Сирии на западные страны

Президент Сирии заявил, что Москва никогда ни с кем не координировала действия против Дамаска
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Россия никогда ни с кем не координировала действия против Сирии ни на политической, ни на военной арене.

"Россия никогда не координировала ни с одной из сторон [действия] против Сирии, ни на политической, ни на военной арене. Это противоречие. Как можно помогать сирийской армии в ее борьбе и одновременно согласовывать с врагами ее разгром?" - сказал Асад, отвечая на соответствующий вопрос в интервью изданию The Mail on Sunday. Текст беседы распространило агентство SANA в воскресенье, 10 июня.

Отмечается, что Асад дал первое интервью британским СМИ с 2015 года. Сирийский лидер также отметил, что страны Запада напрямую несут ответственность за продолжение военных действий в Сирии. При этом, по словам Асада, Россия и Иран не стремятся вмешиваться в ситуацию и диктовать свои условия.

"Я всегда говорил, что мы можем урегулировать этот конфликт менее чем за год. Он не сложен. Что его осложнило, так это внешнее вмешательство. Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем большую поддержку террористы получают со стороны Запада", - сказал Асад.

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