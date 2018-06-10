2018-06-10T19:44:49+03:00
Звезды

Актера Винса Вона задержала полиция за пьяное вождение

По данным СМИ, Вон все еще находится в полицейском участке
Екатерина БОЛГОВА
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Актер Винс ВонАктер Винс ВонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Манхэттен-Бич, штат Калифорния, полицейские задержали голливудского актера Винса Вона.

Как сообщает портал TMZ, причиной задержания стало управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 10 июня, в 4 утра по местному времени.

По информации СМИ, Вон до сих пор находится в полицейском участке. Других подробностей происшествия не поступало. Представители 48-летнего артиста в настоящее время не комментируют эту информацию.

Актер, продюсер и сценарист Винс Вон стал известным после участия в фильмах «Тусовщики» (1996) и «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997), "Саранча" (1997), "Форс Мажор" (1998), "Клетка" (2000), "Скрытая угроза" (2001). Из последних достижений - одна из основных ролей во втором сезоне популярного сериала «Настоящий детектив».

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