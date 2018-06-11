2018-06-11T13:18:40+03:00
Общество

Умер Гио Хуцишвили - грузинский актер и певец

В понедельник в возрасте 55 лет умер Гио Хуцишвили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Грузинский актер и исполнитель Гио Хуцишвили скончался в ТбилисиГрузинский актер и исполнитель Гио Хуцишвили скончался в ТбилисиФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 июня, умер Гио Хуцишвили - известный грузинский актер и певец. На момент смерти ему было 55 лет. Такое заявление сделали в министерстве культуры и спорта Грузии.

"Смерть популярного актера и певца Гио Хуцишвили - большая потеря для культуры Грузии", - сказал председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили.

По данным Общественного телевидения Грузии, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Между тем, всего две недели назад перед зданием Тбилисской филармонии была торжественно открыта именная звезда Хуцишвили.

Выдающийся деятель культуры занимался творческой деятельность на протяжении более чем 30 лет. За все это время он снялся в десятках различных фильмов, таких, как, например, "Праздник греха", "Наш черед, ребята" и "Любовь с акцентом". Также Хуцишвили считается тем, кто внес один из самых весомых вкладов в популяризацию грузинской песни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лавров: в подрыве ДРСМД не заинтересованы ни Россия, ни США
Звуки стрельбы на выступлении Эминема вызвали панику среди зрителей
Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации актрисы
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье 12 июня
В ДНР рассказали о планах Киева сбить вертолет с делегацией Евросоюза
В Алма-Ате началось заседание Совета глав МИД стран ОДКБ
"Чуть раньше срока": Власти Сингапура подарили Трампу праздничный торт
В США нашли экс-офицера ВВС, который пропал без вести 35 лет назад
Минобрнауки Украины планирует убрать слово "родители" из учебников
Захарова прокомментировала ставшую вирусной фотографию с саммита G7
"Убогое место": Глава аппарата Белого дома не исключает своей отставки
Жительница Израиля подала на мужа в суд из-за его одержимости ЧМ-2018
Роберт Де Ниро прилюдно оскорбил Трампа и вызвал овации публики
При взрыве на газопроводе в Китае пострадали около 24 человек
Вспышка неизвестной лихорадки в Уганде унесла жизни девяти детей