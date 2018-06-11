Умер Гио Хуцишвили - грузинский актер и певец

СЕГОДНЯ 13:18 2018-06-11T13:18:40+03:00

Грузинский актер и исполнитель Гио Хуцишвили скончался в Тбилиси Фото: скриншот с видео

В понедельник в возрасте 55 лет умер Гио Хуцишвили

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 июня, умер Гио Хуцишвили - известный грузинский актер и певец. На момент смерти ему было 55 лет. Такое заявление сделали в министерстве культуры и спорта Грузии.

"Смерть популярного актера и певца Гио Хуцишвили - большая потеря для культуры Грузии", - сказал председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили.

По данным Общественного телевидения Грузии, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Между тем, всего две недели назад перед зданием Тбилисской филармонии была торжественно открыта именная звезда Хуцишвили.

Выдающийся деятель культуры занимался творческой деятельность на протяжении более чем 30 лет. За все это время он снялся в десятках различных фильмов, таких, как, например, "Праздник греха", "Наш черед, ребята" и "Любовь с акцентом". Также Хуцишвили считается тем, кто внес один из самых весомых вкладов в популяризацию грузинской песни.