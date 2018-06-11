Джефф Монсон получит российский паспорт в День России

СЕГОДНЯ 20:14 2018-06-11T20:14:12+03:00

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Во вторник, 12 июня, российский паспорт получит боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон. В День России ему вручит удостоверение личности губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила Новости представитель спортсмена.

"Вручение паспорта пройдет 12 июня в парке "Патриот" в Одинцово. Вручать паспорт будет губернатор Андрей Воробьев", - сказала представитель спортсмена по телефону, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство своим указом от 29 мая, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее отметил, что спортсмену еще надо будет принять присягу.

Напомним, ранее боец смешанного стиля заявил о том, что собирается в политику. По словам Монсона, он планирует стать депутатом Государственной думы. Но прежде он рассчитывает занять место в парламенте Красногорска.