2018-06-11T20:14:12+03:00
Общество

Джефф Монсон получит российский паспорт в День России

Вручать документ будет губернатор Московской области Андрей Воробьев
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Боец смешанного стиля Джефф МонсонБоец смешанного стиля Джефф МонсонФото: Дарья ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 июня, российский паспорт получит боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон. В День России ему вручит удостоверение личности губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила Новости представитель спортсмена.

"Вручение паспорта пройдет 12 июня в парке "Патриот" в Одинцово. Вручать паспорт будет губернатор Андрей Воробьев", - сказала представитель спортсмена по телефону, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство своим указом от 29 мая, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее отметил, что спортсмену еще надо будет принять присягу.

Напомним, ранее боец смешанного стиля заявил о том, что собирается в политику. По словам Монсона, он планирует стать депутатом Государственной думы. Но прежде он рассчитывает занять место в парламенте Красногорска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Хиддинк заявил, что российской сборной психологически важно победить в первом матче ЧМ-2018
Американский журнал оценил особенности нового ЗРК С-500
Рособрнадзор опроверг сообщение об аннулировании результатов ЕГЭ
Министр финансов США объяснил расширение антироссийских санкций
Компания Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI
Яшин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы
В эстонском порту арестовали российский грузовой паром Petersburg
Российские ВКС помогли предотвратить прорыв боевиков в сторону Пальмиры
США расширили антироссийские санкции
СМИ: в Румынии обокрали российского посла
Путин рассказал о здоровье Собчака после проигрыша на выборах главы Петербурга
Испания примет судно с нелегалами, которое не пустили Италия и Мальта
Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» получила премию Tony за лучший спектакль
Житель Флориды ранил полицейского и взял в заложники четверых детей
Меркель надеется на продолжительную встречу Путина и Трампа
В немецком аэропорту загорелся тягач: пострадали шесть человек