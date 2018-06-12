В Болгарии при крушении вертолета Ми-17 погибли два человека

СЕГОДНЯ 00:32 2018-06-12T00:32:28+03:00

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В понедельник, 11 июня, военно-транспортный вертолет Ми-17 потерпел крушение в Болгарии. Как выяснилось, авария произошла в районе авиабазы Крумово, расположенной неподалеку от города Пловдив. Во время учебного полета винтокрылая машина упала с высоты около 50 метров и загорелась.

В момент ЧП на борту находились три человека. В результате двое из них - командир экипажа и пилот-помощник - погибли. Выжить удалось лишь бортинженеру: в настоящее время он находится в больнице, при этом врачи оценивают его состояние как стабильное.

Что касается причин трагедии, то, по словам вице-премьера и министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова, скорее всего, виной всему стала неожиданно возникшая техническая проблема. «На данный момент наиболее вероятная причина инцидента - неожиданно возникшая техническая проблема. Окончательный ответ на этот вопрос будет дан во время расследования происшествия», - сказал Каракачанов в эфире Болгарского национального телевидения.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года болгарский военный вертолет разбился в Черном море. Тогда в результате происшествия погиб один человек.