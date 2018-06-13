«Он все понял»: Трамп заявил, что удар США по Сирии в 2017 году был предостережением Китаю

СЕГОДНЯ 06:29 2018-06-13T06:29:39+03:00

При этом американский лидер в очередной раз обвинил Дамаск в якобы применении химоружия

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что ракетный удар по Сирии в апреле 2017 года был предостережением Китаю.

Как подчеркнул глава Соединенных Штатов, атака совпала по времени с его встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции «Мар-а-Лаго», расположенной в американском штате Флорида. По словам хозяина Белого дома, тогда он сказал своему гостю, что Вашингтон только что выпустили 58 ракет по Сирии. «Он (Цзиньпин) через переводчика попросил повторить сказанное мною. Я повторил, что каждая выпущенная ракета на расстоянии семь сотен миль поразила мишень», - сказал политик.

Затем же, как выяснилось, Трамп предложил китайскому лидеру уйти со встречи, однако тот этого не сделал. «Я сказал ему (Си Цзиньпину), что он может уйти (со встречи) или мы сможем дружить. Он не ушел, он все понял», - сказал президент США в интервью телеканалу Fox News.

Между тем Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты «были вынуждены» нанести тот ракетный удар по Сирии, так как, по мнению Вашингтона, Дамаск якобы использовал химоружие против мирного населения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 7 апреля прошлого года два американских военных корабля выпустили более 50 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе ВВС Сирии Шайрат, расположенной в провинции Хомс. Удар был нанесен из восточной части Средиземного моря и стал ответом на пресловутую «химическую атаку» в сирийской провинции Идлиб, информация о которой появилась незадолго до американской атаки.