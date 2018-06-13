Проверки российских предприятий будут проходить только после согласования с прокураторуй

СЕГОДНЯ 11:30 2018-06-13T11:30:20+03:00

Такой пункт включает в себя список действий по изменению делового климата, подготовленный Минэкономразвития РФ

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Внеплановые проверки предприятий смогут проводить соответствующие контрольно-надзорные органы исключительно после необходимого одобрения органов прокуратуры. Подобная норма призвана повысить уровень защиты прав предпринимателей.

Минэкономразвития России решило разработать новый регламент проведения проверок основываясь на базе инициатив представителей бизнеса. Такой пункт включает в себя список действий по изменению делового климата. Отмечается, что в Генпрокуратуре РФ к данной инициативе ведомства отнеслись с пониманием и поддержали.

В пресс-службе российского Минэкономразвития пояснили, что предложения еще не прошли этап межведомственного согласования. Конечный список мероприятий, окончательно согласованный не только с представителями бизнеса, но и с федеральными органами исполнительной власти, внесут в Кабинет министров в середине августа.

Меру предлагается распространить на все без исключения внеплановые проверки в отношении всех категорий бизнеса, проводимых на базе сообщений СМИ, жалоб физических и юридических лиц и по поводу обнаружения антимонопольным органом признаков нарушений.

Исполнителем этого пункта будет назначена Федеральная антимонопольная служба, сообщает газета «Известия».