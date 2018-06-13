Российские военные восстанавливают школу под Дамаском
Российские военные помогают восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры в Сирии. Сейчас активно идет работа по восстановлению школы в пригороде Дамаска.
Кроме того российское представители доставляют в регион гуманитарную помощь: продукты питания и необходимое техническое оборудование для ремонта зданий и дорог. Так, колонна грузовиков из Тартуса привезла в пригород Дамаска два километра силовых кабелей, около трех километров электропроводки, металлические трубы и кубометры досок, пишет ФАН.
Добавим, что такие гуманитарные акции проводятся в Сирии на постоянной основе. Россияне доставляют в пострадавшие от войны районы стройматериалы, продовольствие и строительную технику.
При этом в некоторых сирийских района обстановка остается по-прежнему плачевной. Так, после завершения военных действий в городе Ракка целыми остались лишь 20% зданий. Международные правозащитники выражают серьезную озабоченность сложившейся в регионе ситуацией, пишет сайт телеканала «Звезда».