2018-06-13T11:27:48+03:00
Политика

Российские военные восстанавливают школу под Дамаском

Колонные грузовиков с гуманитарной помощью доставляют стройматериалы и необходимую технику
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирию доставлена гуманитарная помощьВ Сирию доставлена гуманитарная помощьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российские военные помогают восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры в Сирии. Сейчас активно идет работа по восстановлению школы в пригороде Дамаска.

Кроме того российское представители доставляют в регион гуманитарную помощь: продукты питания и необходимое техническое оборудование для ремонта зданий и дорог. Так, колонна грузовиков из Тартуса привезла в пригород Дамаска два километра силовых кабелей, около трех километров электропроводки, металлические трубы и кубометры досок, пишет ФАН.

Добавим, что такие гуманитарные акции проводятся в Сирии на постоянной основе. Россияне доставляют в пострадавшие от войны районы стройматериалы, продовольствие и строительную технику.

При этом в некоторых сирийских района обстановка остается по-прежнему плачевной. Так, после завершения военных действий в городе Ракка целыми остались лишь 20% зданий. Международные правозащитники выражают серьезную озабоченность сложившейся в регионе ситуацией, пишет сайт телеканала «Звезда».

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