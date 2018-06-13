Центробанк: россияне перестали копить деньги и стали больше тратить

СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-13T11:55:30+03:00

Россияне перестали копить и стали больше тратить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этому поспособствовали несколько существенных факторов оживления экономики России

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Все больше граждан России стараются отходить от сберегательной модели поведения, предпочитая не вкладывать заработанные средства, а тратить. Кроме того, россияне стали активно брать потребительские кредиты.

Таким образом, как уверяют эксперты Центробанка, норма накоплений населения страны вернулась к докризисным уровням 2013–2014 годов.

В регуляторе это отрадный факт напрямую связывают с оживлением на рынке потребкредитования и улучшение экономической ситуации в стране: курс рубля стабилизировался, а цены на нефть поднялись до 70–80 долларов за баррель.

Другим индикатором, который косвенно указывает на смену потребительской модели поведения россиян, служит склонность населения к крупным покупкам: потребители стали более благоприятно оценивать текущий момент как подходящий для больших расходов.

Таким образом, как отмечают эксперты Банка России, активные траты россиян существенно простимулируют розничный товарооборот, ускорят темпы роста экономики и спровоцируют неминуемое повышение ставок по банковским вкладам, сообщает газета «Известия».