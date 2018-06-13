Центробанк: россияне перестали копить деньги и стали больше тратить
Все больше граждан России стараются отходить от сберегательной модели поведения, предпочитая не вкладывать заработанные средства, а тратить. Кроме того, россияне стали активно брать потребительские кредиты.
Таким образом, как уверяют эксперты Центробанка, норма накоплений населения страны вернулась к докризисным уровням 2013–2014 годов.
В регуляторе это отрадный факт напрямую связывают с оживлением на рынке потребкредитования и улучшение экономической ситуации в стране: курс рубля стабилизировался, а цены на нефть поднялись до 70–80 долларов за баррель.
Другим индикатором, который косвенно указывает на смену потребительской модели поведения россиян, служит склонность населения к крупным покупкам: потребители стали более благоприятно оценивать текущий момент как подходящий для больших расходов.
Таким образом, как отмечают эксперты Банка России, активные траты россиян существенно простимулируют розничный товарооборот, ускорят темпы роста экономики и спровоцируют неминуемое повышение ставок по банковским вкладам, сообщает газета «Известия».