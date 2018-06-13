2018-06-13T12:58:30+03:00
В мире

В США опубликованы новые документы по делу о "вмешательстве России"

Пол Манафорт обвиняется в ведении действий от имени бывшего президента Украины Виктора Януковича
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Пол Манафорт.Пол Манафорт.Фото: REUTERS
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Специальный прокурор Америки по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году обнародовал ряд новых документов, в которых обращается внимание на лоббистскую деятельность Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа, от имени бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Документы датируются 2013 годом. В них подробно рассказывается об участии Пола Манафорта в попытках изменить ход действий дебатов в Конгрессе США, а также в средствах массовой информации страны из-за тюремного заключения бывшего главы правительства Украины Юлии Тимошенко.

Как сообщает издание Politico, судебный процесс по делу Манафора состоится в сентябре этого года. Сам бывший руководитель предвыборного штаба вину за собой не признает.

Слухи о связе Трампа с Россией опровергают как в Москве, так и в Вашингтоне. Однако, расследование в связи с предполагаемым вмешательством в пердвыборную кампанию 2016 года до сих пор активно ведется, несмотря на отсутствие доказательств.

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