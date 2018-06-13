Путин проведет переговоры с лидерами стран, которые приедут на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 13:18 2018-06-13T13:18:32+03:00

Часть лидеров посетит в Москве матчи своих команд

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Владимир Путин планирует провести встречи с лидерами различных государств, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России. С некоторыми из политических деятелей президент РФ встретится уже в среду, 13 июня.

Как сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры с Путиным ожидают президента Азербайджана Ильхамом Алиевым, с президентом Руанды Полем Кагаме, Боливии Эво Моралесом, а также с премьер-министром Ливана Саадаом Харири и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, по заявлению Дмитрия Пескова, в Москве также ожидается прибытие лидеров Казахстана, Беларуси, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Парагвая. Все они посетят открытие ЧМ-2018 14 июня.

«В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», - подчеркнул Дмитрий Песков.

На 14 июня, по словам пресс-секретаря, запланированы встречи президента России с наследным принцем Саудовской Аравии и председателем президиума верховного народного собрания КНДР.