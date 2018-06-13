Болельщики ЧМ-2018 смогут сходить в московские музеи за полцены

СЕГОДНЯ 19:28 2018-06-13T19:28:15+03:00

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Фанаты ЧМ-2018 с паспортами болельщика уже сейчас могут получить 50-процентную скидку на билеты в столичных музеях. Акция продлится по 20 июля включительно. В ней участвуют только музеи, подведомственные Департаменту культуры Москвы. В списке - 76 адресов. Среди них, к примеру, музей Москвы, Московский музей современного искусства, музей-заповедник «Царицыно», Государственный музей Пушкина, музей космонавтики, «Дом на набережной».

Полный список музеев

Напомним, к чемпионату мира по футболу Департамент культуры и подведомственный ему «Мосгортур» подготовили бесплатную туристическую карту. Ее можно получить в московском Центре выдачи паспорта болельщика (ул. Хамовнический Вал, д. 34) или на волонтерских стендах около станций метро. В карте указана ссылка на чат-бот с пятью маршрутами по центру Москвы. Они доступны на русском, английском и испанском. Туристы могут самостоятельно погулять по столице с помощью этой карты.