2018-06-13T19:26:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Пицци: Мы готовы навязать игру сборной России в матче открытия ЧМ-2018

Главный тренер аравийцев позитивно настроен на первый матч чемпионата мира по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан-Антонио Пицци.Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан-Антонио Пицци.Фото: REUTERS
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу уверен в своей команде накануне стартовой игры чемпионата мира 2018 против России. Хуан-Антонио Пицци заявил, что его подопечные смогут навязать борьбу россиянам в стартовой игре турнира.

- Мы стараемся всегда опираться на собственный стиль и навязывать свою игру сопернику. И действительно, каждый соперник располагает своими альтернативами. С Россией мы будем планировать матч с точки зрения навязать свою игру и проявить свои достоинства. Наш стиль - стараться соревноваться, бороться за каждый мяч. Мы в первом матче чемпионата мира постараемся навязать свою игру сопернику и постараемся владеть мячом, - сказал на пресс-конференции испанский тренер Саудовской Аравии.

Матч Россия - Саудовская Аравия пройдет завтра, 14 июня, в Москве на стадионе "Лужники". Эта игра откроет чемпионат мира по футболу 2018 года.

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