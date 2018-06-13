2018-06-13T19:25:49+03:00
Политика

Путин и Пашинян заявили об особых отношениях между Россией и Арменией

Президент РФ провел в Кремле встречу с премьер-министром Армении
Денис СУХОВ
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Фото: Михаил Климентьев/ТАССФото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Между Москвой и Ереваном установлены особые отношения, которые включают множество направлений для сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.

«Имея в виду стратегический характер наших отношений, большой объем различных направлений сотрудничества, наши встречи всегда востребованы», - отметил глава российского государства в начале переговоров.

Путин также добавил, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Армении, а товарооборот между странами вырос по итогам прошлого года на 30%.

В свою очередь Пашинян подчеркнул, что «между Арменией и Россией - особый характер отношений».

«Я думаю, что все и в Армении, и в России довольны этим развитием (отношений). Надеемся, эти отношения будут развиваться более эффективно на базе уважения двух народов и государств, на базе уважения интересов и суверенитета наших стран», - резюмировал глава армянского правительства.

Ранее Пашинян прибыл в Москву по случаю открытия Чемпионата мира по футболу. Ожидается, что вместе с Владимиром Путиным и целым рядом других глав государств он будет присутствовать на первом матче мундиаля на стадионе «Лужники».

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