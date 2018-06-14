2018-06-14T04:03:46+03:00
Общество

При рассмотрении законопроекта о пенсионном возрасте Госдума не будет торопиться

Однако принять документ в первом чтении депутаты могут уже до конца весенней сессии
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Госдумы Вячеслав Володин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Госдума не станет торопиться и нарушать регламент при рассмотрении законопроекта о пенсионном возрасте. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. При этом он отметил, что депутаты могут еще до конца текущей сессии принять документ в первом чтении.

«Если правительство завтра рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц, мы можем спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламент», — заверил Володин.

Он указал депутатам, что они должны работать на основе регламента, федеральных законов и руководства Конституцией, и призвал дождаться решения правительства по документу, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, кабинет министров может внести законопроект о пенсионном возрасте на обсуждение в ГД 14 июня. Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Правительство предлагает повысить срок выхода на заслуженный отдых до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Козак пообещал не допустить роста цен ан топливо до 100 рублей за литр
Шарапова не сыграет в турнире WTA в Бирмингеме
Трамп рассказал о возможной пользе его личных встреч с Путиным на полях G8
Над Аляской столкнулись два небольших самолета
Минкомсвязи назвал возраст самого маленького болельщика ЧМ-2018
Гражданина Финляндии подозревают в подготовке теракта в Лондоне
В Госдуме ответили украинскому генералу на требование «все отдать»
Сеть закусочных «Теремок» закрылась в США
Черчесов и Самедов послушают песню о сборной РФ после чемпионата мира
Математики просчитали исход чемпионата мира 2018 года
Башар Асад похвалил Россию за невмешательство в дела Сирии
Постпред РФ при ООН призвал Совбез ослабить санкции против КНДР
Клименко прокомментировал свою отставку с поста советника президента по интернету
Норвежские парламентарии выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 1,75-2%
Американские власти перевели осужденного летчика Ярошенко в другую тюрьму
Надежда Савченко обратилась к Путину с просьбой освободить 66 украинцев, заключенных в РФ
Помпео: Вашингтон рассчитывает на денуклеаризацию корейского полуострова до 2021 года
Президент Македонии категорически отказался подписывать договор о переименовании страны
ОЗХО подтвердила применение боевых отравляющих веществ в Сирии в марте 2017 года
Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря президента РФ
Болельщики ЧМ-2018 смогут сходить в московские музеи за полцены
Пицци: Мы готовы навязать игру сборной России в матче открытия ЧМ-2018
Путин и Пашинян заявили об особых отношениях между Россией и Арменией