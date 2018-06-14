При рассмотрении законопроекта о пенсионном возрасте Госдума не будет торопиться

СЕГОДНЯ 04:02 2018-06-14T04:03:46+03:00

Однако принять документ в первом чтении депутаты могут уже до конца весенней сессии

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Госдума не станет торопиться и нарушать регламент при рассмотрении законопроекта о пенсионном возрасте. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. При этом он отметил, что депутаты могут еще до конца текущей сессии принять документ в первом чтении.

«Если правительство завтра рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц, мы можем спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламент», — заверил Володин.

Он указал депутатам, что они должны работать на основе регламента, федеральных законов и руководства Конституцией, и призвал дождаться решения правительства по документу, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, кабинет министров может внести законопроект о пенсионном возрасте на обсуждение в ГД 14 июня. Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60. Правительство предлагает повысить срок выхода на заслуженный отдых до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет.