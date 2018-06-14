Хулен Лопетеги: "Я расстроен. Но желаю успеха сборной Испании на чемпионате мира 2018"

СЕГОДНЯ 09:58 2018-06-14T09:58:08+03:00

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Испанский тренер Хулен Лопетеги, который за сутки до старта чемпионата мира по футболу 2018 был уволен с поста наставника национальной команды, впервые прокомментировал свое увольнение. Он не стал скрывать эмоций, сказав, что был удручен решением национальной федерации.

- Я очень расстроен, но надеюсь, что мы проведём чудесный чемпионат мира и выиграем его. У нас отличная команда, - заявил Лопетеги в интервью Marca.

Напомним, что 13 июня Лопетеги покинул свой пост после того, как стало известно, что он возглавит мадридский "Реал". Руководство федерации взбесил тот факт, что тренер вел переговоры, не поставив чиновников в курс дела. Вместо Лопетеги команду к чемпионату мира будет готовить Фернандо Йерро. Он уже был представлен в Краснодаре как новый наставник сборной Испании.

Свою первую игру на ЧМ-2018 испанцы проведут 15 июня в Сочи против команды Португалии.