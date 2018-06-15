Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве

СЕГОДНЯ 07:52 2018-06-15T07:53:14+03:00

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В пятницу, 15 июня, мусульмане по всему миру отмечают так называется праздник разговения или Ураза-байрам, который знаменует окончание поста Рамадан.

Этим утром множество верующих соберутся также и в Москве. Сначала они проведут общую молитву в мечетях, а после отведают угощения в виде плова и чая. У мусульман традиционно принято проводить Ураза-байрам вместе со своими друзьями, соседями, родственниками и просто знакомыми. Особое внимание в этот день уделяется помощи нуждающимся, поэтому каждый верующий старается помочь другому одеждой. едой, деньгами или добрым словом.

Зампредседатель Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов считает, что на утренний намаз только в Соборной мечети соберутся около 120-130 тысяч человек. Всего же в молитве примут участие более 250 тысяч жителей и гостей Москвы.

В этом году в качестве дополнительных площадок им было выделено три места - в районе Бутовского лесопарка, в павильоне №2 парка "Сокольники" и на футбольном поле в Братеевском каскадном парке в ВАО. Кроме того, в столице действуют еще пять мечетей, помимо той, что расположена на Проспекте мира.

"В связи с тем, что в Москву приезжают гости на чемпионат мира по футболу, а также учитывая сезонный приток мигрантов, праздник в мечетях обещает быть многолюдным", - цитирует ТАСС Аббясова.

По его словам, намаз начнется около 7:00, а уже в 8:00 будет завершен. Мусульман призвали заранее приобрести билеты на метро в обе стороны.

Примечательно, что в этот раз в городе будут волонтеры, которых только на Проспекте мира более сотни. Они владеют множеством различных языков и готовы помочь иностранцам сориентироваться и добраться до мечетей.