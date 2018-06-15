Россияне смогут платить за тепло в домах строго по индивидуальным счетчикам

СЕГОДНЯ 11:12 2018-06-15T11:12:00+03:00

Россияне смогут платить за тепло по индивидуальным счетчикам, даже если таких нет у соседей Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас их данные не учитываются, если счетчиков нет у каждого жильца, что заставляет многих переплачивать за соседей

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Минстрой подготовил проект закона в сфере ЖКХ, благодаря которому россияне освободятся от своеобразной «крепостной повинности» оплачивать коммунальные услуги за своих соседей. В правительстве изменения, благодаря которым будет покончено с несправедливостью при расчетах стоимости отопления.

Как утверждают авторы документа, населению страны будет предложено платить по индивидуальным приборам учета потребляемого тепла. Причем, независимо от того, есть ли они у соседей или отсутствуют.

По словам представителя Минюста Марии Мельниковой, ведомство еще 26 апреля дало на предложенный проект закона положительное заключение, а 7 мая документ был внесен на рассмотрение кабинета министров.

«Сейчас расчет по ИПУ происходит, только если все помещения оборудованы ими. Предлагается этот порядок изменить, — пояснила представитель Министерства юстиции.

Со слов Мельниковой, документ уже рассматривается в аппарате правительства, к нему приложены формы согласований с различными ведомствами, а также протокол согласительного совещания и таблица разногласий, сообщает газета «Известия».