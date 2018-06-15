2018-06-15T15:28:24+03:00
В мире

Американские СМИ назвали новое хитрое оружие России

Речь идет о российских ракетных комплексах, которые могут быть спрятаны в стандартных морских контейнерах
Екатерина БОЛГОВА
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В США назвали новое хитрое оружие РоссииВ США назвали новое хитрое оружие РоссииФото: "КП" Архив
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Американское издание The National Interest назвало "хитрым" оружием российские ракетные комплексы, которые могут быть спрятаны в стандартных морских контейнерах.

В качестве примера приводится ракетный комплекс Club-K, которым могут оснащать военно-российский морской флот, при этом спрятав его в обычном морском контейнере, и, таким образом, скрытно разместить в порту вооруженный корабль.

Отмечается, что у России есть большие разработки в этой сфере, среди которых - противолодочные и зенитные модули. Такое вооружение дает возможность быстро превратить обычные контейнерные суда в ракетные платформы. Также такими системами можно оснащать легкие суда - такие, как патрульные корабли проекта 22160. Подчеркивается, что в таком случае небольшой корвет с ракетами сможет уничтожить гораздо более дорогой боевой корабль США.

СМИ отмечают, что уже в 2020-х годах может поступить на вооружение России контейнерное оборудование "Минотавр", которое будет служить для обнаружения подводных лодок.

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